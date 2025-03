Sololaroma.it - Nottingham formato Champions, in estate assalto a Frattesi: la Roma che fa?

Archiviata la preziosa vittoria di Como, il focus dellasi è subito spostato sul primo atto del doppio confronto contro l’Athletic Club, che per la sfida dell’Olimpico ritrova Sancet tra i convocati. Un ulteriore banco di prova per proseguire nell’ottimo momento che la squadra sta vivendo, in una stagione tornata improvvisamente viva e vegeta dopo mesi di buio totale. Per pensare al futuro ci sarà tempo, al nuovo allenatore, all’assetto dirigenziale alle sue spalle, ed un calciomercato che, chissà, potrà regalare nuovi volti importanti. Davidesarà uno di essi?Il suo agente non ha nascosto il tentativo di portarlo aa gennaio, naufragato sia per la riluttanza dell’Inter a venderlo a metà anno, tanto da chiedere cifre spropositate in rapporto al rendimento, sia per un giocatore che, alla fine, si è convinto a rimanere almeno fino a giugno.