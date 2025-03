Dayitalianews.com - Nonna Janette compie 102 anni. Da 60 vive in provincia di Latina. Grande festa organizzata da parenti a amici

Un secolo di vitalità tra carte, maglia e flessionioggi 102e non smette di stupire per la sua straordinaria vitalità. Jannette Rossi, nata il 4 marzo 1923 a Conflans en Jarnisy, in Francia, ma cresciuta in Italia, è una donna che ha attraversato oltre un secolo mantenendo uno spirito giovane e un’energia invidiabile.da moltie, nonostante l’età, è ancora autosufficiente, dinamica e lucida.Una vita tra Lunigiana, Liguria eLa sua storia ha attraversato diverse città e regioni. Dopo il trasferimento con la famiglia in Italia, ha vissuto a Villafranca in Lunigiana, poi a Varazze, in Liguria, prima di arrivare anel 1964, dove si stabilì con il marito Pino, sposato nel 1946. È proprio nella città pontina che ha cresciuto i suoi figli, Caterina e Marco, quest’ultimoancora nello stesso palazzo della madre, ma a un piano di distanza, perché Jannette ha sempre voluto mantenere la sua indipendenza.