Ilrestodelcarlino.it - Nonantola resta senza libreria, Booklet abbassa la serranda

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da oggi. Chiude infatti ladi via Longarone inaugurata nel 2017. Patrizia Benedetti, una bella avventura finita troppo presto? "Era un sogno aprire nel mio paese. Così, supportata da mio figlio e da mia nuora Francesca, ho aperto l’attività appena fuori dal centro storico, con parcheggio e facile accesso alle persone in sedia a rotelle. Una vasta offerta libraria, una ricca selezione per ragazzi e una selezione per dislessici ed altri dedicati allo spettro autistico. Libri fotografici ormai rari e un ampio spazio riservato ad autori locali, o riguardantie la sua lunga storia". Una settore poi era dedicato agli studenti con diverse iniziative mirate, diventando così non solo un punto d’acquisto, ma anche un luogo d’aggregazione tra generazioni, e un rapporto con i clienti sempre più stretto e personale con lo slogan: "quello che vien detto inin".