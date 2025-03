Anteprima24.it - Non solo Campania: domani i funerali dell’attrice Eleonora Giorgi

Tempo di lettura: 3 minuti‘TRUMP SOSPENDE TUTTI GLI AIUTI MILITARI ALL’UCRAINA’VANCE: ‘NUOVO INCONTRO CON ZELENSKY QUANDO VORRÀ LA PACE’Gli Stati Uniti hanno sospeso tutti gli attuali aiuti militari all’Ucraina. La pausa durerà fino a quando il presidente Donald Trump non avrà constatato l’impegno di Kiev verso la pace. E ilvicepresidente Usa JD Vance spiega che Trump sarà pronto a nuovi colloqui con Zelensky quando il presidente dell’Ucraina mostrerà il suo vero impegno a risolvere il conflitto con la Russia. “Non è ancora pronto, ma lo farà”, ha detto. Attesa per il discorso sullo State of the Union di Trump in programma oggi. Nessun accordo con Parigi sulla proposta di un mese di tregua. Londra frena: il piano Francia-Gran Bretagna si mostra fragile. In vista del vertice di giovedì, l’Ue prepara il piano per il riarmo.