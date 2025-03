Ilrestodelcarlino.it - Non paga la prostituta, lei gli distrugge la casa

Pomeriggio ad alta tensione in un appartamento di via Livenza, traversa che congiunge via Crispi a via Gino Moretti, a due passi dal commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto. Una giovane donna nigeriana ha scatenato l’inferno indi un trentenne del luogo, ma d’origini straniere. Intorno alle ore 14 di domenica, la ragazza africana, anche lei sui trenta anni, si era recata indel giovane, ma qualcosa è andato storto nel momento dire la prestazione e dopo un’accesa discussione, la donna ha iniziato are ogni cosa trovata a portata di mano. In poco tempo ha spaccato tutto: piatti, bicchieri, bottiglie, specchi, soprammobili, sedie e tavoli. Nell’appartamento non è rimasto nulla di intatto, tranne la stanza da letto, dove il ragazzo si è rifugiato chiudendosi a chiave.