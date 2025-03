Liberoquotidiano.it - "Non distingue ombrello e fucile": rissa tra il generale Vannacci e Gianfranco Fini | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Interviene in collegamento a Lo Stato delle Cose su Rai 3, ilRoberto, e regala un giudizio fulminante e cattivissimo su. All'europarlamentare della Lega, il conduttore Massimo Giletti chiede un commento sulle affermazioni dell'ex presidente della Camera e fondatore di Alleanza nazionale, secondo cui "le perone di destra devono stare dalla parte dell'Ucraina". "Non l'ha citata ma ha fatto riferimento chiaramente a lei e ai patrioti - sottolinea ancora Giletti con-, perchédice che gli ucraini sono i veri patrioti europei. Cosa risponde a? Non si sente patriota,?". L'ex militare, autore nell'estate del 2023 del controverso Il mondo al contrario, clamoroso bestseller in libreria e "manifesto del politicamente corretto", replica secco: "No no assolutamente, io mi sento molto patriota.