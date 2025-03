Nike ripropone le Air Max Plus Hyper Blue ... come scarpe da golf

Leggi su Gqitalia.it

Sono poche le sneaker ad avere la reputazione delleAir Max. Lanciate per la prima volta nel 1998, lehanno avuto un impatto quasi immediato sulla cultura britannica. Mentre le Air Maxsono un modello noto in tutto il Regno Unito, questa particolare colorazione è profondamente legata a Londra.Air MaxNei primi tempi della grime music londinese, lesono diventate parte dell'uniforme ufficiale degli artisti. Indipendentemente dal fatto che fossi a Camden, Croydon, Shoreditch o Shepherd's Bush, se facevi parte della scena, queste erano le sneaker da indossare.