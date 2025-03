Laspunta.it - Niente rogo del Generale, parapiglia in piazza. La folla contesta Mastrangeli e la giunta.

Di certo non ci si poteva aspettare la fine di un carnevale così a Frosinone. Con le forze dell’ordine intervenute per evitare che Sindaco e Assessori venissero travolti anche fisicamente. La tradizione impone alle fine del carnevale ildelfrancese Jean Antoine Étienne Vachier, detto Championnet, che a Frosinone è l’emblema del Carnevale organizzato magistralmente del rione Giardino. Appena la manifestazione èin, dopo aver fatto il processo inTurriziani, Sindaco esono saliti sul palco per la consegna delle chiavi. A questo punto dallasi sono levati i primi fischi che sono diventati assordanti quando è stato annunciato che ilnon sarebbe stato bruciato per una questione di rispetto dell’ambiente.Apriti cielo lasi è riballata, fischi, urla all’indirizzo del Sindaco e degli assessori presenti e sembrerebbe che uno degli assessori abbia risposto con dei gestacci alle urla dei cittadini.