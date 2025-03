Nicola Calipari, chi era lo 007 che morì durante la liberazione di Giuliana Sgrena

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –moriva da eroe il 4 marzo di 20 anni a Baghdad, colpito da ‘fuoco amico’ americano al termine di una rischiosissima operazione per ladi, la giornalista del ‘Manifesto’ rapita in Iraq. Il funzionario di polizia in servizio al Sismi era specializzato in ‘missioni impossibili’. Era stato sempre lui a condurre la trattativa che portò al rilascio di Simona Torretta e Simona Pari, a loro volta rapite in Iraq e liberate grazie alla mediazione dei nostri 007. E’ la sera del 4 marzo del 2005: l’autovettura, una Toyota Corolla, sulla quale viaggiano, un altro agente dell’intelligence esi dirige verso l’aeroporto di Baghdad. La trattativa con i sequestratori è andata a buon fine, la giornalista italiana è stata liberata e ora si tratta solo di predisporre il volo di rientro in Italia.