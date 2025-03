Juventusnews24.com - Nico Gonzalez ancora flop, la Gazzetta avverte: «Stavolta non fa errori ma c’è un problema che va risolto»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, ladello Sport oggi in edicolai bianconeri: «non fama c’è unche va»L’edizione odierna delladello Sport ha dato i voti ai protagonisti della sfida tra Juventus e Verona, gara terminata 2-0 in favore dei bianconeri. Di seguito la pagella del peggiore in campo:5,5 – Non fama neppure cose egregie ed è troppo marginale nel gioco della Juventus. Una sponda di testa per Kolo Muani e un tiro respinto da Montipò.Leggi su Juventusnews24.com