Thesocialpost.it - New Jersey, aereo cargo in fiamme dopo l’impatto con alcuni uccelli

Undella compagnia FedEx ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Newark, in New. L'ha colpitodurante il volo, causando un incendio al motore.Nessuno è rimasto ferito. L'incendio è stato contenuto senza conseguenze per l'equipaggio. L'atterraggio di emergenza ha portato alla sospensione temporanea del traffico, ma le operazioni sono riprese poco.Cresce la preoccupazione per la sicurezza aereaUn portavoce di FedEx ha confermato che il velivolo era diretto a Indianapolis. L'incidente avviene in un momento di grande attenzione sulla sicurezza aerea negli Stati Uniti. Nell'ultimo mese si sono verificati diversi episodi gravi.