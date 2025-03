Cesenatoday.it - Nessuna inversione di marcia, il prefetto di Brescia: "Obbligo della tessera per i tifosi del Cesena in trasferta"

Leggi su Cesenatoday.it

di, così come era nell'aria viene confermato l'di Fidelity Card per idelche vogliono andare sabato in, allo stadio Rigamonti. A nulla è valsa la presa di posizionesocietà bianconera che si era detta stupita per la.