Bergamonews.it - Nessun spaccio di droghe, assolto con formula piena attivista di Rifondazione Comunista

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Fabio Cochis,didi Bergamo, sindacalista per il diritto all’abitare, è statocondalla Corte d’appello di Brescia dalla ignobile, infondata accusa didileggere in occasione di un presidio alle case popolari della Malpensata tenutosi a giugno di tre anni fa.“Una squallida provocazione. La visione delle immagini riprese dalle telecamere poste nel quartiere – come da richiesta dell’avvocato difensore di Fabio avvocato Rocco Gargano – ha reso possibile l’accertamento dei fatti, senza ombra di dubbio, e l’individuazione di ben altre responsabilità – affermano Francesco Macario, segretario provinciale Prc-Se di Bergamo, Ezio Locatelli, Comitato Politico Nazionale Prc-se, già deputato; e Fabrizio Baggi, segretario regionale Prc Lombardia -.