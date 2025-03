Inter-news.it - Nella vasca del de Kuip, l’Inter nuoti e azzanni: agire non guardare

domani al decontro il Feyenoord per il primo atto degli ottavi di Champions League. Simone Inzaghi carica alla vigilia.NON– E che Champions League sia. Meno di 24 ore eritroverà la Coppa dalle grandi Orecchie. Domani al dedi Rotterdam contro il Feyenoord, i nerazzurri sono chiamati alla prima sfida contro gli olandesi. Il ritorno prossima settimana a San Siro. “Non ci piacegli altri“. Ha chiosato così Simone Inzaghi durante la conferenza stampa alla vigilia della partita alla domanda sui troppi impegni dele sul calendario intasato. Il tecnico nerazzurro non ha voluto, giustamente, trovare alibi. Anche perché di alibi non ce c’è. Anzi, è solamente soddisfazione, gioia, per citare altri due aggettivi espressi dal tecnico nerazzurro alla suddetta domanda.