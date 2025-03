Ilrestodelcarlino.it - Negozio di occhiali svuotato in 3 minuti: trafugati 700 pezzi Gucci, Prada e Tom Ford

Forlì, 4 marzo 2025 – Settecento, rubati in tre. Dalle 3.33 alle 3.36 di domenica notte. Due ladri incappucciati con delle felpe nere (questo si vede nel video della sorveglianza interna del locale) che come saette svuotano ildopo avere abbattuto la vetrina con la macchina. Poi fuggono, con un carico digriffati, Tom. Un colpo da diverse migliaia di euro. Quaranta secondi dopo in viale Due Giugno 35, scena del delitto, all’Occhiale di Francesca, sbarca una gazzella dei carabinieri, allertati dalla titolare, che aveva ricevuto sul cellulare l’allert dello sfondamento. Intervento rapido. Ma i ladri sono stati rapidissimi. Delle folgori: dopo aver ripulito ogni scaffale, scrollato ogni vassoio, hanno buttato due scatoloni colmi di dinel baule dell’auto e sono svaniti.