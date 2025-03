Nba maledizione Dallas Mavericks | rottura del legamento crociato per Kyrie Irving stagione finita

Leggi su Sportface.it

Continuano ad abbattersi brutte notizie sui. Dopo la trade che ha visto Luka Doncic atterrare a Los Angeles sponda Lakers e l’infortunio quasi immediato della pedina di scambio Anthony Davis, la franchigia texana deve ora fare a meno dell’altra sua stella. Nel match di stanotte perso contro i Sacramento Kings infattiha riportato ladeldel ginocchio sinistro, e sarà dunque costretto a saltare il resto della, come ha riportato l’insider di Espn Shams Charania. Con Davis ancora out senza sapere ancora i tempi di recupero, le chance di play-off per la squadra allenata da Jason Kidd sono ora ridotte al lumicino.Dec 21, 2024;, Texas, USA;guard(11) shoots a technical free throw against the during the second half at American Airlines Center.