NBA, i risultati della notte (4 Marzo). Vincono i Thunder, bel contributo di Fontecchio per i Pistons

Sono sei le partiteNBA. Cinquantesima vittoriastagione per gli Oklahoma City, che superano gli Houston Rockets per 137-128 grazie ad uno strepitoso Shai Gilgeous-Alexander, che si candida sempre di più a MVPstagione. Il canadese ha chiuso con 51 punti, 7 assist e 5 rimbalzi, in una partita che ha visto per OKC protagonista anche Jalen Williams con 25 punti, mentre a Houston non è bastata la doppia doppia di Cam Whitmore con 27 punti e 11 rimbalzi.Un buon Simonemette il suonella comoda vittoria dei Detroitsugli Utah Jazz per 134-106. L’azzurro ha messo a referto 10 punti, 4 rimbalzi ed un assist in 21 minuti di gioco.guidati soprattutto dai 29 punti di Cade Cunningham e dalla doppia doppia di Jalen Duren con16 punti e 12 rimbalzi.