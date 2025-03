Nba | 51 di Gilgeous-Alexander e Oklahoma piega Houston ko Dallas e Irving

Leggi su Sportface.it

Vittoria numero 50 in stagione per, chein casa 137-128. Shaidice 51. La guardia canadese chiude con il 60% dal campo (18/30) e il 56% dall’arco (5/9). Jalen Williams contribuisce con 24 punti e 4 rimbalzi. In doppia doppia Chet Holmgren (11 punti+11 rimbalzi). Rockets lottatori, nonostante le assenze di Alperen Sengun, Amen Thompson, Dillon Brooks e Fred VanVleet. Bene Cam Whitmore (27 punti+11 rimbalzi) e il rookie Reed Sheppard (25 punti+5 assist). Ottavo successo nelle ultime dieci per Golden State, che passa a Charlotte 119-101. Buddy Hield decisivo con 22 punti in uscita dalla panchina. Doppie doppie per Steph Curry (21 punti+10 assist), Brandon Podziemski (19 punti+11 rimbalzi) e Draymond Green (16 punti+12 rimbalzi). 13 punti per Jimmy Butler in 31 minuti in campo.