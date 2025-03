Navigium Isidis, a Miseno una rievocazione storica per recuperare lo Spiritus loci

Leggi su Ildenaro.it

di Fiorella FranchiniCi sono tanti modi per rivedere e rileggere i luoghi nel rispetto del loro spirito originale. L’arte, la storia, il dialogo delle memorie favoriscono l’insegnamento della bellezza e la valorizzazione dei territori. L’associazione Militum Schola in collaborazione con il Gruppo Archeologico Kyme e con l’aiuto di numerose associazioni di rievocatori storici (Gruppo Storico Romano, Gruppo Storico Oplontino, Archeoclub “Legio I Adiutrix ” sez. Pompei, Reenactment Society, Lvdvs Capvanvs della Aps Pro Loco Spartacus, Ass. cult Sardinia Romana, Ninfe nereidi danze antiche, Legio VIII augusta Salento Aps ) e con associazioni del territorio (Cappella Futura, Asd happy dancing, Proloco città di Bacoli, Proloco Monte di Procida, Proloco litorale Domitio, Proloco Marano Flegrea, Vela Latina, Baiaexperience), ha organizzato per domenica 9 marzo ladel, antico rito dedicato alla dea Iside che si svolgeva nel primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera.