Naufragio Costa Concordia slitta all' 8 aprile l' udienza sulla semilibertà per Schettino

all'8l'davanti al tribunale di Sorveglianza di Roma per Francesco, l'ex comandante della, condannato a 16 anni di reclusione per la tragedia del Giglio, che ha chiesto di poter accedere al regime di. L'fissata oggi è stata aggiornata in quanto è cambiato il giudice relatore.era atteso in videocollegamento dal carcere di Rebibbia all’a porte chiuse. È stato condannato nel 2017 in via definitiva a 16 anni di carcere per ildella nave da crociera avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 davanti all'isola del Giglio in cui morirono 32 persone e centinaia rimasero ferite. L’ex comandante ha maturato il termine che gli consente di accedere alle misure alternative al carcere avendo già scontato la metà della pena.