Tpi.it - Naufragio Costa Concordia: slitta all’8 aprile l’udienza sulla semilibertà a Schettino. Ipotesi lavoro in Vaticano

per la richiesta del regime diper l’ex comandante della, Francesco, fissata per oggi davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma, ètaprossimo, aggiornata in quanto è cambiato il giudice relatore e il nuovo magistrato ha bisogno di tempo per studiare il fascicolo.L’istanza al Tribunale di Sorveglianza di Roma, come riportato dall’Ansa, è stata avanzata dal difensore di, l’avvocato Paola Astarita. Finora, sono state celebrate quattro udienze, tutte rinviate per approfondimenti da parte dei giudici. Rinchiuso nel carcere romano di Rebibbia dal 12 maggio 2017, quando la sua condanna è diventata definitiva in Cassazione, avendo già scontato la metà della pena,ha maturato i termini che gli consentono di accedere alle misure alternative di detenzione.