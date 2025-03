Gqitalia.it - Naturalmente Adam Sandler ha indossato delle sneaker malridotte agli Oscar

Adnon interessa affatto quello che pensate. In un'intervista del 2024 a Mystery Fashionist, gli è stato chiesto: «Come fai? Hai uno stile specifico? Perché tu indossi sempre quello che vuoi e non ti basi mai sulle regole». Al che l'attore ha risposto: «Qualsiasi cosa ci sia nell'armadio, la prendo, non ci penso molto. Molti mi prendono in giro, ma io continuo a farlo».Certo, questo modo di pensare può sembrare un po' caotico, ma ha anche molto senso. La vita è troppo breve per preoccuparsi di tutte queste cose. Dovreste essere in grado di indossare tutti i capi che volete, di tutte le marche che volete.