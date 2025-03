Gamberorosso.it - Nasce l'associazione Produttori vini del Mugello per valorizzare il pinot nero degli Appennini

Leggi su Gamberorosso.it

La Toscana viticola si arricchisce di una nuova realtà associativa.Provimu, sigla che sta per. Oggi, riunisce 17 imprese con numeri esigui, ma col valore aggiunto di un'area che conta bellezze naturalistiche e paesaggistiche e intende far conoscere le proprie produzioni, a partire da quelle a base. Le 17 associate saranno presto 20, grazie a imminenti ingressi, gli ettari sono 151, le etichette in commercio 64, con una media produttiva di 192mila bottiglie. Alla presidenza è stato eletto Sandro Bettini, 51 anni, titolare dell’azienda di famiglia Rosss (che produce scaffalature in metallo) e della Fattoria di Cortevecchia, dove si produce il primo spumante metodo classico made in.Ildella Toscana«Questa- ha dichiarato il governatore toscano Eugenio Giani - lancia oggi un messaggio forte: ilè anche terra di viticoltura e Provimu ha iniziato un lavoro di valorizzazione diche stanno acquistando sempre più considerazione».