Napolipiu.com - Napoli, ufficiale il rinnovo di Olivera fino al 2030

Leggi su Napolipiu.com

ildial">Mathíase ilproseguiranno insiemeal. Il club azzurro ha annunciato il prolungamento del contratto del terzino uruguaiano, confermando la fiducia nel giocatore arrivato nel 2022., che ha debuttato in maglia azzurra il 15 agosto 2022 nella vittoria per 5-2 contro l’Hellas Verona, hara collezionato 90 presenze, segnando 3 gol e fornendo 6 assist. Il direttore sportivo Giovanni Manna aveva già anticipato l’accordo a febbraio, spiegando che mancava solo l’annuncio.Iltestimonia la centralità dinel progetto del, che continua a puntare sulla sua qualità ed esperienza per il futuro.L'articoloildialproviene da Calcio, notizie supiu.