Napoli, ufficiale il rinnovo di contratto per Mathías Olivera

Tempo di lettura: < 1 minuto“La SSCcomunica di aver prolungato ilper le prestazioni sportive del calciatorefino al 30 giugno 2030. Il 15 agosto 2022 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna per 2-5 al Bentegodi contro l’Hellas Verona.ha disputato 90 presenze con il, realizzando 3 reti e fornendo 6 assist. Congratulazioni, Mati!”. Questa la nota del.L'articoloildiperproviene da Anteprima24.it.