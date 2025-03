Terzotemponapoli.com - Napoli: Taglialatela difende Meret

Pino, ex portiere del, presidente dell’Ischia, è intervenuto a “Magazine Live” su Radio Punto Zero, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “poteva fare qualcosa in più sul gol di Dimarco? No, siamo alla follia. Va lasciato in pace, anche dopo l’autogol di Rrahmani a Como ho letto delle critiche eccessive”.Poi ha aggiunto: “Non può essere sempre colpa sua, smettiamola. Non voglio essere sempre il suo difensore, ma qui a volte si esagera. Dimarco ha fatto un gol spettacolare. Billing? Mi è piaciuto molto, ha dimostrato di avere grande voglia sin dal suo ingresso in campo. L’abbraccio della squadra dopo il suo gol è stato bellissimo, ci sarei voluto essere anche io. Ilnon può vincerle tutte, ci può stare un piccolo calo.