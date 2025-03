Anteprima24.it - Napoli, Sos al Parco dei Camaldoli: da oasi protetta a maxi discarica illegale

Tempo di lettura: 2 minutiChiuso da 5 anni, ridotto ad enorme. Il destino delUrbano deiè in un’eloquente galleria di immagini. Le hanno scattate i residenti della zona. “Sono preoccupati per il crescente aumento di rifiuti abbandonati” spiega Paolo Pace, consigliere della rete Per alla municipalità Vomero Arenella. Nella sua veste, ha appena inviato una richiesta urgente di bonifica. È relativa ad alcune aree interne ed esterne del. Istanza rivolta all’EnteMetropolitano delle Colline di, gestore dell’area per legge regionale. Il suolo invece è di proprietà del Comune di. Sono circa 135 ettari di superficie boschiva. Il Fondo Ambientale Italiano (Fai) lo ha eletto tra i suoi ‘luoghi del cuore’. Ilinoltre ricade in un sito Natura 2000, una zona speciale di conservazione, riconosciuta dall’Ue.