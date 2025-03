Rompipallone.it - Napoli, primo colpo per l’estate 2025: Manna rompe gli indugi

, ecco ilperdel: il dsglie chiudeLa sessione invernale di calciomercato non è stato certo entusiasmante per il. Nessundi rilievo e la sensazione che Kvaratskhelia – ceduto al PSG – non sia stato rimpiazzato adeguatamente. Sono arrivati Billing a rinforzare il centrocampo ed Okafor per le corsie esterne, due pedine arrivate tra lo scetticismo generale e senza alcun tipo di back positivo.Un mercato in sordina che ilha pagato anche sul campo. Nel mese di febbraio nessuna vittoria, nelle ultime cinque sono arrivati quattro pareggi ed una sconfitta. Contro l’Inter, però, è andata in scena la miglior versione possibile della squadra azzurra. Una partita di intensità e sostanza che ha spinto Conte ad affermare come anche gli azzurri possano dire la loro in chiave scudetto.