Spazionapoli.it - Napoli, messaggio di Okafor a Conte: la reazione del tecnico

Leggi su Spazionapoli.it

, proprio in vista della gara di domenica del Maradona contro la Fiorentina, ha mandato unad Antonio.Ildi Antonio, dopo aver pareggiato per 1-1 lo scontro diretto contro l’Inter di Simone Inzaghi, è atteso da un altro match molto importante. Domenica, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Fiorentina di Raffaele Palladino.Contro i viola, di fatto, i partenopeo hanno l’obbligo di tornare al successo, cosa che manca dallo scorso 25 gennaio (ovvero dal 2-1 inflitto alla Juventus di Thiago Motta. Proprio in vista della gara contro la Fiorentina bisogna registrare undi Noahallo stesso Antoniosi allena anche durante il giorno di riposo:ha apprezzatoCome riportato dalla redazione del quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, infatti, il calciatore svizzerro si è allenato duramente anche nel giorno di riposo concesso dalpugliese.