Serieanews.com - Napoli, l’uomo scudetto di Conte è lui: ha già dimostrato di essere decisivo nel vecchio club

Leggi su Serieanews.com

, Antonioha: è lui il calciatore, in passato ha giàdi esserlodiè lui: ha giàdinel– SerieAnewsIlè in piena corsa per il titolo. Gli azzurri sono usciti indenni dalla sfida del Maradona contro l’Inter capolista e, anzi, hanno pure da recriminare. Un dominio totale in campo, un secondo tempo in cui l’Inter è stata costretta solamente a difendersi con Lukaku e compagni che hanno imperversato sul terreno del catino di Fuorigrotta.E l’1-1 di Billing arrivato all’87’ sta addirittura stretto agli azzurri che hanno disputato senza dubbio la miglior gara stagionale.ne è cosciente tanto da essersi spinto in conferenza stampa a svelare come ilsia lì, in piena corsa pronto ad approfittarne.