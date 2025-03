Sport.quotidiano.net - Napoli, Lukaku è in crescita e Conte approva. Ma ora servono i gol

, 4 marzo 2025 – Nel calcio moderno l'attaccante non deve solo segnare, ma anche svolgere un'ampia gamma di compiti supplementari al servizio della squadra: se però poi il suddetto attaccante esegue solo la seconda parte delle sue mansioni, mancando proprio in zona gol, il pacchetto risulta comunque incompleto e quasi contro natura. In casal'identikit riconduce a Romelu, che per la verità con queste prerogative, nel bene e nel male, si è accompagnato nel corso della sua intera carriera. Lo sa bene Antonio, l'allenatore che più di tutti ha valorizzato il belga e che l'ha voluto fortemente in diverse sue avventure in panchina: non ultima, proprio quella tuttora in corso all'ombra del Vesuvio. Prendendo in esame solo i freddi numeri, finora in stagione il numero 11 ha messo in carniere 9 gol e 8 assist in 27 presenze: dati ottimi, ma non sufficienti a creare intorno al classe '93 un plebiscito, altra costante della sua carriera.