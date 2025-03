Napolipiu.com - Napoli, la primavera di Conte: numeri da scudetto e strategie per la vetta

, ladidaper la">Ladi Antonioarriva sempre in anticipo. Storicamente, le squadre allenate dal tecnico salentino cambiano marcia tra marzo e maggio, un periodo in cui la sua media punti è impressionante: 2,33 a partita, con una percentuale di vittorie del 73%.Come riportato da Raffaele Auriemma – Tuttosport, al contrario, il suo principale rivale, Simone Inzaghi, registra tra le ultime 11 giornate una delle medie punti più basse tra gli allenatori della Serie A., aria di cambiamento: infortuni in calo e difesa a quattroA Castel Volturno, dove oggi ilriprenderà gli allenamenti, si respira un’aria diversa. L’infermeria si sta svuotando epuò finalmente contare su più alternative:Olivera è completamente recuperato e già tornato in campo contro l’InterNeres sta accelerando il recupero e punta alla convocazione per la sfida con il VeneziaAnguissa e Mazzocchi torneranno contro il Milan il 30 marzoCome sottolineato da Raffaele Auriemma – Tuttosport,ha ritrovato le sue certezze, e il pareggio con l’Inter ha confermato la solidità della sua squadra, mantenendo un solo punto di distanza dalla