Internews24.com - Napoli Inter, un tifoso sputa a Farris! Multa per il club di De Laurentiis

di Redazione, unper ildi Deper il piacevole episodio. I dettagliSono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla sfida tra. La società partenopea ha ricevuto unaa causa del comportamento di un suo, che ha rivolto uno sputo verso l’allenatore in seconda dell’: 12.000 euro dialAmmenda di € 12.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie di plastica verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore. pic.twitter.com/iMGmu8uIop— Daniele Mari (@marifc) March 4, 2025 Ammenda di € 12.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie di plastica verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, unal termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi,to all’indirizzo dell’allenatore in seconda della squadra ospitata, senza attingerlo”Leggi sunews24.