Spazionapoli.it - Napoli-Inter, sbaglia anche Meret sul gol di Dimarco? La sentenza in diretta

Leggi su Spazionapoli.it

Arriva lasuriguardo il gol siglato dain: quante sono le responsabilità del portiere delè stata una gara che ha regalato spettacolo e capovolgimenti di fronte. Sicuramente, la squadra che ha mostrato maggiore brillantezza nel corso dei 90 minuti del Maradona è stata quella azzurra: meglio nel primo tempo nonostante lo svantaggio causato dall’eurgol di, totalmente dominante nella ripresa. Il gol di Billing negli ultimi minuti, quindi, ha di fatto evitato un risulato che sarebbe stato assolutamente ingiusto per quanto visto in campo.Parolo commenta la barriera disul gol diHanato la gara gli ospiti di “Step on Football“, format in onda su Dazn. In particolare, Marco Parolo si è soffermato sul gol di, da tutti considerato semplicemente un meraviglioso gesto tecnico di un fuoriclasse.