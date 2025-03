Terzotemponapoli.com - Napoli, Inter, Atalanta: parla Ottavio Bianchi

L’ex calciatore e allenatore delvenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Ci sono ancora tante partite da giocare e per questo la lotta per lo scudetto deve essere allargata a quattro squadre. La squadra partenopea senza le coppe ha un grande vantaggio rispetto all’. La Champions in questo momento comporta tanto dispendio di energia psicofisiche, è anche più difficile recuperare dai traumi con i turni infrasettimanali”.Il campionato del“Ilsta facendo un campionato molto importante. Tutte le squadre hanno dei problemi e il mal di gol che si attribuisce alla squadra di Conte non è un problema così determinante. Sono piccoli dettagli nel contesto di un campionato molto buono”.