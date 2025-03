Ilnapolista.it - Napoli-Inter, 12 mila euro di multa per lancio di bottiglie nel settore ospiti e per uno sputo al secondo di Inzaghi

Le decisioni del giudice sportivo per la 27esima giornata di Serie A colpiscono anche il. Durante il pareggio per 1-1 trainfatti, i sostenitori di entrambe le squadre hanno creato qualche problema. Nel dispositivo del giudice sportivo si legge che i tifosi delhanno lanciatodi plastica nelospite. Qualcuno ha anche provato a sputare all’indirizzo di Farris, vice di, “senza attingerlo”.Anche l’ta a causa deldi oggetti da parte dei suoi tifosi neloccupato dai partenopei e sul campo da gioco.Il giudice sportivo sanzionaNel comunicato della Serie A si legge:“Ammenda di € 12.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tredi plastica verso iloccupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in unchiuso al pubblico, per avere, inoltre, un tifoso al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, sputato all’indirizzo dell’allenatore in seconda della squadra ospitata, senza attingerlo; sanzione attenuata ex art.