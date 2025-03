Puntomagazine.it - Napoli Gianturco: sanzionata un’attività commerciale e denunciato un dipendente per omessa esibizione del proprio documento d’identità

, controlli della Polizia: negozio sanzionato e sospeso per irregolaritàNei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un controllo pressoin zona.In particolare, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di, con la collaborazione di personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno accertato che l’esercizioaveva esposto monili preziosi senza la prescritta licenza per il commercio di oggetti preziosi; pertanto, i poliziotti hanno sanzionato amministrativamente il titolare dell’attività.Inoltre, all’interno del negozio, gli operatori hanno sorpreso unnon in regola che, durante le fasi di identificazione, si è rifiutato di esibire undi identità. Così, gli operatori, con il supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, lo hanno poi accompagnato presso gli uffici di polizia dove è stato identificato per un 23enne di origine pakistana.