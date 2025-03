Spazionapoli.it - Napoli-Fiorentina, non solo Kean: Palladino ha una certezza

Leggi su Spazionapoli.it

Il tecnico dellapuò esultare, contro ilavrà un grosso vantaggio.è una partita di fondamentale importanza sia per gli azzurri di Antonio Conte che per i viola di Raffaele. Ilinsegue un ritorno alla vittoria che manca ormai da cinque partite consecutive. Battere lasignificherebbe rimettersi in carreggiata in vista di un’ultima parte di stagione per la quale ci sarà bisogno del massimo sforzo possibile.Di fronte ci sarà una squadra per nulla semplice. Lasembra aver trovato, con Raffaeleal comando in questa stagione, una quadra giusta, quantomeno per portare avanti un progetto che possa durare nel tempo. Ed il settimo posto in campionato, a soli cinque punti dalla Juventus al quarto posto, è la dimostrazione del buon lavoro che il tecnico ex Monza sta svolgendo.