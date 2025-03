Rompipallone.it - Napoli, ecco l’arma segreta di Conte per il titolo: l’ha già dimostrato

, Antoniohaper lo scudetto:giàuna voltaIlè uscito a testa alta dalla sfida del Maradona contro l’Inter. Gli azzurri non hanno vinto, non hanno operato il controsorpasso ai danni dell’Inter ma non hanno perso e sono ancora in corsa per ildetto a chiare lettere anche in conferenza stampa rinvigorito dalla prestazione di spessore della sua squadra.Dominata letteralmente l’Inter, costretta ad una difesa ad oltranza quasi da provinciale. Le prossime gare potranno chiarire ancora una volta quale potrà essere la prosecuzione della stagione per ilma intanto il tecnico ha già compiuto un miracolo dopo lo sfacelo della scorsa stagione.E nonostante qualche calciatore infortunato ed alcune scelte ridotte all’osso, ilhadi essere squadra viva.