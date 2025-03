Calciomercato.it - Napoli, ecco il primo rinnovo: ora Manna deve blindare i due titolarissimi

Ilblinda ilcontratto, già annunciato da Giovannia seguito del termine del calciomercato invernale: ora un altro doppio sforzoManca solo l’annuncio, diceva il ds del club azzurro mentre annunciava la chiusura dell’accordo per il prolungamento del contratto del terzino uruguaiano. E al ritorno in campo dopo il lungo infortunio, pochi giorni dopo il pareggio contro l’Inter, Mathias Olivera ha firmato ilfino al 2030.Ilblinda Olivera, marinnovare altri due titolari (Calciomercato.it)Era nell’aria. Il difensore rivelazione del campionato azzurro aveva già un contratto a lunga scadenza – fino al 2027 – ma è stata premiata la sua volontà di restare. Ilconsente al giocatore di aumentare l’ingaggio, arrivando a circa 2,5 milioni a stagione per i prossimi cinque anni.