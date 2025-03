Terzotemponapoli.com - Napoli e Inter: parola a Gaetano Fontana

L’ex centrocampista (anche) die Fiorentinavenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Nel prossimo weekend ilospiterà la Fiorentina, mentre l’, sulla carta, sembra avere la partita più semplice, visto che affronterà il Monza in casa. “Sì, sulla carta sembra così, ma le partite vanno giocate e vinte. Un mio allenatore mi diceva sempre: ‘Ricorda che il pericolo è sempre nascosto dietro l’angolo’. Se una partita non viene affrontata con la giusta mentalità, si rischia di inciampare”. Il prossimo turno di“Certo, parliamo di giocatori di altissimo livello, quindi questo succede meno spesso, ma se si dà per scontato che una gara sia semplice, si rischia di avere sorprese inaspettate.