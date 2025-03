Musk contro il comico Jon Stewart | Ospite al tuo show? Non sei imparziale Lui replica | Lo dice chi si è fatto il cappellino personalizzato di Trump? – Il video

Leggi su Open.online

Di sentirsi rimproverare la mancanza di parzialità da Elon, ilJon– conduttore del celebre The Daily– non ha la minima intenzione. «L’uomo che si èfare su misura il suo cappello Maga (Make America Great Again) in versione scura – che indossa per parlare nello Studio Ovale con il presidente che ha speso 270 milioni di dollari per sostenere nelle elezioni – pensa che io sia troppo di parte», ha ironizzato durante l’ultima puntata del suo programma. Il braccio destro del presidente americano Donald, nonché capo del nuovo Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge), aveva chiesto negli scorsi giorni di essere intervistato in diretta da Jon. A una condizione: che il programma fosse «mandato in onda senza modifiche», aveva scritto sul suo social X.