Murales in ricordo di don Aldo Mei Le opere esposte a Palazzo Ducale | Importante progetto

Lucca, 4 marzo 2025 – Sono coloratissimi e commoventi i trerealizzati dagli studenti e dalle studentesse del liceo artistico Passaglia per ricordare la figura di donMei, il giovane sacerdote lucchese che sacrificò la sua vita per salvare alcuni ebrei e che, proprio per questo, venne fucilato sugli spalti delle Mura. I, frutto di uniniziato lo scorso anno, sono stati esposti per la prima volta ieri mattina ae troveranno la loro collocazione definitiva nei tre luoghi simbolo della vita del sacerdote: Lucca, Capannori e Fiano. A presentare l’iniziativa, oltre ai giovani artisti, c’erano il presidente della Provincia, Marcello Pierucci, il sindaco di Lucca, Mario Pardini, il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, l’assessora del Comune di Capannori, Claudia Berti, mons.