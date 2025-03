Lanazione.it - Muore nell’incidente frontale, tragedia in galleria

Firenze, 4 marzo 2025 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 4 marzo, nelle gallerie del bypass del Galluzzo. È successo al km 3,200 in località Impruneta. Due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violentissimo. Una persona è morta mentre un’altra è stata soccorsa dal personale sanitario. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, attivato anche l’elisoccorso Pegaso. Il transito nelladel bypass del Galluzzo è stato temporaneamente interrotto e il traffico bloccato. Ripercussioni anche sulla Firenze-Siena. Notizia in aggiornamento