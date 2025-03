Internews24.com - Mulattieri ricorda: «Bella esperienza la Youth League con l’Inter, sono contento per Colidio. Vi racconto la mia avventura in Olanda»

di RedazioneL’attaccante del Sassuolo, Samuele, ripercorre i suoi anni passati nelle giovanili del: le sue parole sullaProtagonista come ospite dell’ultima puntata di ‘Potrero’, il podcast di Mola Italia, Samuelei suoi anni nelle giovanili dele non solo. Queste le parole dell’attaccante del Sassuolo.GLI ANNI NELLE GIOVANILI DEL– «un tipo di esperienze che ti fanno grande, ti fanno crescere. Sì è stata unaanche fare laconil primo anno perché poi io il secondo anno da fuori quota non ho potuto farla quindi l’ho fatta solo il primo anno ma è stata una bellissima, abbiamo giocato nel girone con il Barcellona, il PSV».SE C’ERA ANSU FATI IN QUEL BARCELLONA? – «Eh non mi ricordo se c’ era lui però dei giocatori che poiarrivati a fare grandissime carriere».