Ilrestodelcarlino.it - Mozzarella di Amandola: "Un consorzio di tutela per lanciare la specialità"

(Fermo) Approvato il nuovo regolamento europeo per la valorizzazione e, ediin arrivo. Per ladiStg (tradizionale garantita) si aprono nuovi scenari anche a livelli di mercati europei. Paolo Cesaretti, esperto di prodotti a Indicazione Geografica, ha contribuito alla stesura del disciplinare di produzione dellaTradizionale e ha proposto la creazione di undi. Cesaretti, quali scenari si aprono? "Il nuovo Regolamento europeo assicura una maggiorelegale contro imitazioni e frodi, rafforza i controlli lungo tutta la filiera e garantisce più trasparenza per i consumatori, che potranno riconoscere più facilmente i prodotti autentici. Grazie alle nuove norme latradizionale STG avrà maggiore, visibilità e opportunità di crescita".