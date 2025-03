Calciomercato.it - Movsesyan: “Ecco chi vuole Bijol”. Poi ‘consiglia’ Kislyak e Rayan Lucas | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

L’ex Ds del Cska Mosca in esclusiva a Calciomercato.it: “Tornerò in Italia ad aprile. Vi spiego le differenze con il calcio russo”Calciomercato.it ha intervistato Andrey, ex bomber armeno per dodici anni al CSKA Mosca. Come Direttore sportivo e, ancor prima, come responsabile dello scouting. Il 49enne ha scoperto diversi calciatori importanti, da Golovin fino a Becao e Jaka, passato e presente della Serie A. Nei giorni scorsiè stato in Italia per far visita a diversi club italiani.Daa Golovin, Andreyin esclusiva a CM.IT – Calciomercato.it– Cosa speri di apprendere da questi incontri? “Sto esplorando il mercato italiano. Devo conoscere le caratteristiche e comprendere le principali direzioni di lavoro. Tornerò ad aprile”.– Cosa amo di più del calcio italiano? “Amo l’atmosfera.