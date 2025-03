Ilnapolista.it - Motta è rinsavito, ha schierato il suo uomo migliore (Thuram) e ha frenato la contestazione (Libero)

Leggi su Ilnapolista.it

L’analisi diQuotidiano sulla gara vinta dalla Juve contro il Verona ieri sera. Thiagoha sapientemente rimesso al centro della giostra Kephren, che lo ha ripagato con la solita ottima prestazione e con il gol al 72esimo che ha sbloccato la partita e ha dato il via ai 3 punti.Thiago è, ha messoe ha vinto ()Di seguito quanto scrive il quotidiano:“Finalmente Thiago rinsavisce e schiera il suo: Khephren lo ripaga col gol. Koop raddoppia, i bianconeri si riprendono il quarto posto e frenano la. La Juventus ha trovato la quadra, almeno in campionato. I bianconeri battono 2-0 il Verona all’Allianz Stadium, firmandola quinta vittoria consecutiva in Serie A. Sembra assurdo, considerando l’andamento altalenante messo in scena dall’inizio della stagione, ma la Vecchia Signora è addirittura in corsa per lo Scudetto.