Calciomercato.it - Motta e poi Palladino: il ribaltone Juve prende quota

Le ultime novità sulla panchina bianconera all’indomani della vittoria casalinga col Verona nel posticipo della 27esima giornata di Serie ALa vittoria col Verona ha permesso allantus di accorciare dai primi posti. Ora il primo è a 6 punti, l’Atalanta – che sfiderà nella prossima giornata – ad appena 3. Ma per i bianconeri tiene sempre banco il futuro della panchina, il futuro di Thiagoe poi: il(LaPresse) – Calciomercato.itL’italo-brasiliano deve centrare almeno la qualificazione alla prossima Champions League per sperare nella conferma. Giuntoli gli ha ribadito la fiducia, ma usò le medesime parole pure un anno fa per Allegri. Certo, a differenza del livornese, l’ex Bologna è stata una sua scelta. Su di lui ha scommesso molto, in parte anche se stesso e la propria esperienza a Torino.