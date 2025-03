Sport.quotidiano.net - Motogp, Tardozzi: “Dobbiamo aiutare Bagnaia a colmare il gap”

Bologna, 4 marzo 2025 – Un primo gp che è stato un indizio. In Thailandia Marc Marquez ha dimostrato di essere il migliore di tutti, con margine, e si è candidato a favorito numero uno per il titolo mondiale 2025. Peccoha dovuto limitare i danni, due terzi posti, dopo che nei test pre stagionali aveva avuto qualche problema di troppo che lo ha limitato sia nella ricerca del giro secco che del passo gara. Soprattutto in accelerazione Pecco non ha trovato ciò che cercava e lì i due fratelli Marquez sono stati nettamente superiori. Le telecamere di Sky Sport, inoltre, hanno pescatoa colloquio con Dall’Igna proprio sui problemi avuti in gara, ma per non far emergere nulla di più tutti si sono trincerati dietro un ‘ne parliamo dopo’. Insomma, qualcosa non è andato e toccherà a Ducati fornire a Pecco gli strumenti giusti per risalire.